Спорт

Хуан-Карлос Ферреро раскрыл причины расставания с первой ракеткой мира

Теннис Разрыв Контракта, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:57 Фото: Instagram/juankiferri
Неделю назад теннисный мир был шокирован новостью от первой ракетки ATP: шестикратный чемпион турниров "Большого шлема" Карлос Алькарас объявил о завершении сотрудничества со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро, сообщает Zakon.kz.

Спустя время экс-тренер лучшего теннисиста планеты высказался об истинных причинах разрыва контракта, передает Marca.

"Складывалось впечатление, будто все будет продолжаться нормально. Близкие Карлоса думают о том, что лучше для него, а я со своей стороны – о том, что лучше для меня. Были вопросы, по которым наши ответы не сошлись. Это можно было бы решить, если бы переговорили, но в итоге решили не продолжать. Мы ни разу не ссорились, наши пути разошлись, а план был продолжать работу". Хуан-Карлос Ферреро

За последнее время ряд СМИ написали, что сотрудничество закончилось из-за разногласий Ферреро с отцом Алькараса, плюс финансовая составляющая тоже играла большую роль.

"Изначально говорил, что деньги для меня – не главное. Журналисты написали, что я просил больше денег. Правда в том, что они всегда очень щедро ко мне относились, давали высокий процент в первые годы, когда я был рядом с ним почти постоянно, благодарен за это".Хуан-Карлос Ферреро

Первая ракетка мира недавно во второй раз за последние три сезона получил награду ATP за спортивное поведение и честную игру.

Затем "Карлито" стал автором лучшего удара и матча 2025 года.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
