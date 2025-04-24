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Все о теннисе

Официально: Карлос Алькарас снялся с "Мастерса" в Мадриде

Карлос Алькарас снялся с &quot;Мастерса&quot; в Мадриде, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 16:02 Фото: АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов официально объявила о снятии четырехкратного чемпиона турниров "Большого шлема", третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса с "Мастерса" в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.

Алькарас принял решение сняться с турнира из-за травмы приводящей мышцы, которую он получил в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) против датчанина Хольгера Руне.

Во втором круге соревнований Карлос Алькарас должен был сыграть с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) – Йосихито Нисиока (Япония).

Испанец побеждал на "Мастерсе" в Мадриде дважды – в 2022 и 2023 годах. 

В этом сезоне Алькарас одержал 24 победы при 5 поражениях, выиграв турниры в Монте-Карло и Роттердаме.

"Мастерс" в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион соревнований – российский теннисист Андрей Рублёв.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Бублика над американцем в первом круге "Мастерса" в Испании.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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