Официально: Карлос Алькарас снялся с "Мастерса" в Мадриде

Алькарас принял решение сняться с турнира из-за травмы приводящей мышцы, которую он получил в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) против датчанина Хольгера Руне.

Во втором круге соревнований Карлос Алькарас должен был сыграть с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) – Йосихито Нисиока (Япония).

Испанец побеждал на "Мастерсе" в Мадриде дважды – в 2022 и 2023 годах.

В этом сезоне Алькарас одержал 24 победы при 5 поражениях, выиграв турниры в Монте-Карло и Роттердаме.

Our two-time champion @carlosalcaraz announced on Thursday that he is unable to play the 2025 #MMOPEN due to an injury.



Wishing you a speedy recovery, we hope to see you back here next year! 😘 pic.twitter.com/obf8e8ocPr