ФК "Страсбур" стал победителем общего этапа Лиги конференций УЕФА
Команда Лиама Росеньора без единого поражения закончила общий этап турнира, в сумме набрав 16 очков, пять побед и одну ничью.
Вместе с французами еще семь путевок в плей-офф Лиги конференций завоевали "Ракув", АЕК (Афина), "Спарта", "Райо Вальекано", "Шахтер", "Майнц" и АЕК (Ларнака).
Команды, закончившие общий этап соревнований на местах с 9-го по 24-е, дальше сыграют в стыковых матчах.
К этому списку относятся: "Лозанна", "Кристал Пэлас", "Лех", "Самсунспор", "Целе", АЗ, "Фиорентина", "Риека", "Ягеллония", "Омония", "Ноа", "Дрита", КуПС, "Шкендия-79", "Зриньски" и "Сигма".
Остальные 12 дружин вылетели из третьего по значимости клубного турнира Европы, среди которых более известные "Динамо" (Киев), "Легия", "Слован" (Братислава) и "Рапид".
Продолжение данных баталий пройдет уже весной 2026 года.
Действующим победителем Лиги конференций УЕФА является лондонский "Челси".