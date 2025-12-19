ФК "Страсбур" стал победителем общего этапа Лиги конференций УЕФА

В ночь на 19 декабря завершились матчи общего этапа Лиги конференций УЕФА. По итогам шести туров французский "Страсбур" единолично расположился на первом месте таблицы, сообщает Zakon.kz.

Команда Лиама Росеньора без единого поражения закончила общий этап турнира, в сумме набрав 16 очков, пять побед и одну ничью.

Вместе с французами еще семь путевок в плей-офф Лиги конференций завоевали "Ракув", АЕК (Афина), "Спарта", "Райо Вальекано", "Шахтер", "Майнц" и АЕК (Ларнака).

Команды, закончившие общий этап соревнований на местах с 9-го по 24-е, дальше сыграют в стыковых матчах.

К этому списку относятся: "Лозанна", "Кристал Пэлас", "Лех", "Самсунспор", "Целе", АЗ, "Фиорентина", "Риека", "Ягеллония", "Омония", "Ноа", "Дрита", КуПС, "Шкендия-79", "Зриньски" и "Сигма".

Остальные 12 дружин вылетели из третьего по значимости клубного турнира Европы, среди которых более известные "Динамо" (Киев), "Легия", "Слован" (Братислава) и "Рапид".

Продолжение данных баталий пройдет уже весной 2026 года.

Действующим победителем Лиги конференций УЕФА является лондонский "Челси".