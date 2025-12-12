#Казахстан в сравнении
Спорт

ФК "Страсбур" первым гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций

Футбол Путевка Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 12:54 Фото: Instagram/rcsa
Минувшей ночью прошли поединки пятого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, по итогам которых только французский футбольный клуб "Страсбур" завоевал место в будущем списке плей-офф данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Для достижения своей цели подопечные Лиама Росеньора в прошедшем туре переиграли на выезде шотландский "Абердин" со счетом 1:0.

И благодаря этому результату "Страсбур" не только единолично возглавил таблицу Лиги конференций (13), но и также может спокойно готовиться к весенней стадии плей-офф.

Хорошую возможность чуть позже присоединиться к RCS имеют украинский "Шахтер" и "Ракув" из Польши. Они ныне находятся на второй и третьей строчках после "Страсбура" с активом в 12 и 11 очков, соответственно.

Закончить общий этап в списке первой восьмерки также хотят АЕК, "Самсунспор", "Спарта", "Райо Вальекано" и "Майнц". Эта пятерка команд имеет по 10 баллов.

Здесь нужно заметить, что в последнем туре Лиги конференций немного сдал турецкий "Самсунспор", который ранее приятно удивлял своими сенсационными показателями.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
