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Спорт

Выяснился победитель Лиги конференций сезона-2024/25

Матч, футбол, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 05:09 Фото: Instagram/chelseafc
Лондонский "Челси" одолел испанский "Бетис" и стал победителем Лиги конференций сезона-2024/25, сообщает Zakon.kz.

В финале турнира английская команда переиграла испанский "Бетис". Поединок состоялся на стадионе "Тарчиньски Арена" в польском Ворцлаве и завершился результатом 4:1.

Счет в матче открыл "Бетис", на 9-й минуте отличился Эз Абде.

Лондонцы сумели сравнять силы только во втором тайме, на 65-й минуте гол оформил Энцо Фернандес.

Спустя пять минут Николас Джексон вывел "Челси" вперед. На 83-й минуте Джейдон Санчо забил третий мяч лондонцев, а на 90+1-й минуте Мойсес Кайседо подвел итог матча.

Ранее мы писали о том, готов ли "Бетис" выиграть первый еврокубок в истории клуба.

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Аксинья Титова
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