Гол и пас Роналду вывели "Аль-Наср" в финал Суперкубка Саудовской Аравии
Второй полуфинал проходил на арене "Аль-Таавун", и гости вырвались вперед уже на восьмой минуте. Роналду отдал голевую передачу своему партнеру Айману Яхья, который не промахнулся. А во втором тайме португалец отличился сам, забив на 57-й минуте встречи и поставил итоговую точку – 2:0.
Благодаря этому успеху команда Криштиану Роналду теперь сыграет в решающем матче за Суперкубок Саудовской Аравии.
"Финал Суперкубка, мы идем".Криштиану Роналду
В первом полуфинале чемпион страны "Аль-Хилаль" обыграл "Аль-Ахли" (1:1 в основное время, 4:1 по пенальти).
Теперь два лучших клуба Саудовской Аравии прошлого сезона – "Аль-Хилаль" и "Аль-Наср" – сразятся в финале престижного турнира 17 августа.
Между тем главная звезда "Аль-Хиляла" – бразилец Неймар – почти восстановился и проводит тренировки со своими коллегами по клубу. Его возвращения на поле ждут в сентябре.