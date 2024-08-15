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Гол и пас Роналду вывели "Аль-Наср" в финал Суперкубка Саудовской Аравии

Футбол Гол Победа Аль-Насра, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 10:36 Фото: Instagram/alnassr
В рамках игр Суперкубка Саудовской Аравии состоялся второй полуфинальный поединок, где "Аль-Наср" обыграл "Аль-Таавун" со счетом 2:0 благодаря мячу и ассисту своего лидера Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Второй полуфинал проходил на арене "Аль-Таавун", и гости вырвались вперед уже на восьмой минуте. Роналду отдал голевую передачу своему партнеру Айману Яхья, который не промахнулся. А во втором тайме португалец отличился сам, забив на 57-й минуте встречи и поставил итоговую точку – 2:0.

Благодаря этому успеху команда Криштиану Роналду теперь сыграет в решающем матче за Суперкубок Саудовской Аравии.

"Финал Суперкубка, мы идем".Криштиану Роналду

В первом полуфинале чемпион страны "Аль-Хилаль" обыграл "Аль-Ахли" (1:1 в основное время, 4:1 по пенальти).

Теперь два лучших клуба Саудовской Аравии прошлого сезона – "Аль-Хилаль" и "Аль-Наср" – сразятся в финале престижного турнира 17 августа.

Между тем главная звезда "Аль-Хиляла" – бразилец Неймар – почти восстановился и проводит тренировки со своими коллегами по клубу. Его возвращения на поле ждут в сентябре.

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