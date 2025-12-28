Скандальный боец ММА Куат Хамитов бросил вызов Царукяну – видео

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов 28 декабря заявил о готовности выйти на замену в бою с первым номером рейтинга UFC в легком весе Арманом Царукяном, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он согласен принять поединок на коротком уведомлении, если возникнет такая необходимость.

Как отметил Хамитов, существует вероятность, что российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, может не прилететь на турнир, который пройдет в Армении.

Напомним, 30 декабря в Ереване состоится турнир Hype Fighting Championship. Главным событием вечера запланирован поединок по грэпплингу между Арманом Царукяном и Шарабутдином Магомедовым.

"Мы уже в Армении, прилетели сегодня. Пока гулял по городу, до меня дошли слухи, что Шара Буллет может не появиться на турнире. В связи с этим обращаюсь к Hype Fighting – вы можете рассчитывать на меня. Если Арман готов, я готов в любой момент выйти и устроить яркое шоу на Hype Fighting Championship", – заявил Куат Хамитов.

