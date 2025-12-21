Казахстан занял интересную позицию в рейтинге стоимости всех клубов КПЛ

Фото: Instagram/fca.astana

Казахстанская Премьер-лига расположилась на 30-й позиции в рейтинге наиболее дорогих футбольных чемпионатов Европы, сообщает Zakon.kz.

По данным Transfermarkt, совокупная трансферная стоимость клубов КПЛ оценивается в 82,96 миллиона евро. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Астана» | FC Astana (@fca.astana) Самые дорогие футбольные лиги Европы (по общей стоимости): 1. Премьер-лига (Англия) – 12,53 млрд евро

2. Ла Лига (Испания) – 5,45

3. Серия A (Италия) – 5,43

4. Бундеслига (Германия) – 4,81

5. Лига 1 (Франция) – 3,79

6. Лига Betclic (Португалия) – 1,79

7. Суперлига (Турция) – 1,28

8. Эредивизи (Нидерланды) – 1,26

9. РПЛ (Россия) – 1,04

10. Жюпилер Про-лига (Бельгия) – 982,25 млн евро

... 30. Премьер-лига (Казахстан) – 82,96 Ранее выяснилось, какое место занимает Казахстан в таблице UEFA.

