Вышел рейтинг стран по военной мощи: Казахстан удержал позицию

Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower, сообщает Zakon.kz.

Индекс Global Firepower, который ежегодно обновляется с 2016 года, учитывает более 50 различных показателей. В рейтинге оцениваются только неядерные возможности.

Всего в рейтинге 145 стран. Лидером остались США. Россия в настоящее время занимает второе место в мире по военной мощи, третье место, как и в прошлогоднем рейтинге, занимает Китай.

В топ-5 вошли Индия и Республика Корея. В топ-10 лидеров составители рейтинга включили Францию, Японию, Великобританию, Турцию и Италию. Украина замыкает топ-20.

Казахстан сохранил свою позицию и продолжает располагаться на 58-й строчке.

Фото: globalfirepower

Если рассматривать более развернуто, то военные возможности Казахстана оцениваются как средние по мировым меркам и достаточные для обеспечения региональной безопасности и защиты собственной территории. По совокупному индексу военной мощи страна находится во второй половине мирового рейтинга, что указывает на сбалансированную армию.

Численность вооруженных сил позволяет поддерживать устойчивую боеспособность. Мобилизационный потенциал считается одним из ключевых преимуществ страны, особенно с учетом протяженной сухопутной границы и большой территории.

"Сухопутные войска являются основой армии. Казахстан располагает сотнями танков, значительным количеством бронетехники и развитым артиллерийским компонентом, включая реактивные системы залпового огня. Это обеспечивает высокую огневую мощь и способность вести маневренные боевые действия на собственной территории", – пишут авторы рейтинга.

Авиационный парк позволяет решать тактические и оперативные задачи, однако не предназначен для масштабных воздушных кампаний или глобального доминирования в воздухе. Военно-морской компонент Казахстана ограничен спецификой географии. Флот представлен в основном патрульными и вспомогательными судами на Каспийском море и ориентирован на охрану границ, экономической зоны и инфраструктуры.

"В сумме Казахстан обладает устойчивыми, сбалансированными вооружёнными силами, которые делают его одним из наиболее сильных военных игроков в Центральной Азии. Армия способна эффективно реагировать на региональные угрозы и обеспечивать внутреннюю стабильность", – подытожили составители рейтинга.

