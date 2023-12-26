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Казахстан занял 33-е место в рейтинге европейских футбольных чемпионатов

Футбол Рейтинг Чемпионатов Европы Фото: Instagram/uefa_official
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил обновленный рейтинг клубных национальных первенств. Казахстанская премьер-лига расположилась на 33-ей позиции из 55, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает пресс-служба FIFA, по сравнению с прошлым годом в топ-5 европейских чемпионатов произошло всего одно изменение. В список сильнейших турниров все так же входят английская премьер-лига (АПЛ), испанская Ла Лига, итальянская Серия A, немецкая Бундеслига и французская Лига 1. На одну строку вверх переместились итальянцы, которые поменялись местами с Бундеслигой.

Казахстанская премьер-лига (11.500 очков) находится на 33-ем месте рейтинга. Для сравнения, в 2022 году она располагалась на 30-й позиции. За год Казахстан опередили Словения, Молдова и Косово. 

Лидером европейских чемпионатов второй год подряд признали АПЛ (100.553 очков). Как и год назад, Испания сохранила вторую строчку в таблице коэффициентов (86.114). Призовую тройку теперь замыкает Италия (83.284).

Об итогах футбольного чемпионата КПЛ-2023 можно прочесть здесь.

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