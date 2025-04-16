Сборная Казахстана блестяще выступает на юниорском ЧМ-2025 по шахматам

В эти дни на греческом острове Родос подходит к завершению мировое первенство по рапиду и блицу среди юниоров до 18 лет. За два дня до финиша этих состязаний молодые казахстанские шахматисты завоевали уже семь медалей: шесть золотых и одну бронзовую, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Республиканской федерации шахмат, в составе казахстанской сборной на высшую ступень пьедестала почета поднялись: Адинур Адильбек (O8), Алиша Бисалиева (G8), Амиржан Анетов (O10), Айару Алтынбек (G14), Елназ Калиахмет (G16) и Ергали Сулеймен (O18).

Бронзовой медали удостоилась Жансая Шолпанбек (G14). Нельзя не отметить особые заслуги 8-летней астанчанки Алиши Бисалиевой, которая обыграла всех 11 соперниц на этом турнире.

Фото: fide.com

На ЧМ-2025 выступают 433 шахматиста из 49 стран в категориях от 8 до 18 лет среди юношей и девушек. Казахстан делегировал 22 участника в Грецию.

Фото: fide.com

Главными фаворитами от нашей страны на данных состязаниях изначально считались только двое: Адинур Адильбек (O8) и Айару Алтынбек (G14).

Однако сюрприз преподнесли другие шахматисты, и Казахстан выиграл первое место в неофициальном командном зачете ЧМ-2025.

17 апреля завершатся соревнования по блицу, в которых тоже запланированы 11 туров по швейцарской системе.

Если молодежь порадовала своих болельщиков в Греции, то представители мужской и женской сборной Казахстана неделю назад завоевали пять путевок на Кубок мира по шахматам.