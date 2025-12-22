#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Спорт

Неожиданный подарок сделали чемпиону мира по боксу Сакену Бибосынову в Шымкенте

Жеребца подарили боксеру Сакену Бибосынову в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 19:30 Фото: из открытых источников
В Шымкенте чествовали чемпиона мира по боксу Сакена Бибосынова, которому подарили жеребца, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz пишет, что торжество состоялось в Центрально-Азиатском инновационном университете, Сакен Бибосынов является выпускником этого вуза.

"Самый ценный подарок – это не конь, не автомобиль, не квартира и не дом. Самое важное – это теплые слова и искренняя поддержка людей. За это я всем очень благодарен. Именно это для меня настоящий подарок", – отметил Сакен Бибосынов.

В знак уважения боксеру одели казахский чапан и вручили сертификат на два миллиона тенге. Он встретился со студентами, рассказал о своем пути и достижениях. Также посоветовал молодежи много работать и не тратить время впустую.

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов 13 декабря стал чемпионом мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA). В финальном поединке в весовой категории до 54 кг Бибосынов одержал победу над представителем России Вячеславом Рогозиным. В конце второго раунда казахстанец отправил соперника в нокдаун, что стало ключевым эпизодом боя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Казахстанский боксер стал чемпионом мира
19:15, 13 декабря 2025
Казахстанский боксер стал чемпионом мира
Токаев поздравил чемпионов мира по боксу
20:24, 14 мая 2023
Токаев поздравил чемпионов мира по боксу
Чемпиону мира по тяжелой атлетике вручили шикарный "подарок" в Казахстане
08:55, 03 декабря 2025
Чемпиону мира по тяжелой атлетике вручили шикарный "подарок" в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: