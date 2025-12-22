Неожиданный подарок сделали чемпиону мира по боксу Сакену Бибосынову в Шымкенте

В Шымкенте чествовали чемпиона мира по боксу Сакена Бибосынова, которому подарили жеребца, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz пишет, что торжество состоялось в Центрально-Азиатском инновационном университете, Сакен Бибосынов является выпускником этого вуза.

"Самый ценный подарок – это не конь, не автомобиль, не квартира и не дом. Самое важное – это теплые слова и искренняя поддержка людей. За это я всем очень благодарен. Именно это для меня настоящий подарок", – отметил Сакен Бибосынов.

В знак уважения боксеру одели казахский чапан и вручили сертификат на два миллиона тенге. Он встретился со студентами, рассказал о своем пути и достижениях. Также посоветовал молодежи много работать и не тратить время впустую.

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов 13 декабря стал чемпионом мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA). В финальном поединке в весовой категории до 54 кг Бибосынов одержал победу над представителем России Вячеславом Рогозиным. В конце второго раунда казахстанец отправил соперника в нокдаун, что стало ключевым эпизодом боя.