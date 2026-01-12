Чемпион Азии по боксу из Казахстана узнал отличные новости
Фото: Instagram/sanjaralib
Член национальной сборной Казахстана по боксу Санжарали Бегалиев рассказал о сюрпризе от властей Шымкента, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, член национальной сборной РК, чемпион Азии-2025 Санжарали Бегалиев, который отметил день рождения 11 января, рассказал о сюрпризе от акима Шымкента.
Бегалиев сообщил, что глава Шымкента пообещал ему в подарок квартиру.
Казахстанский боксер из Шымкента – чемпион Азии среди школьников, чемпион мира среди молодежи и победитель чемпионата Азии до 22 лет.
Ранее стало известно, что сменился главный тренер сборной РК по боксу.
