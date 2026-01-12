#Казахстан в сравнении
Спорт

Чемпион Азии по боксу из Казахстана узнал отличные новости

Член национальной сборной Казахстана по боксу Санжарали Бегалиев , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 06:40 Фото: Instagram/sanjaralib
Член национальной сборной Казахстана по боксу Санжарали Бегалиев рассказал о сюрпризе от властей Шымкента, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, член национальной сборной РК, чемпион Азии-2025 Санжарали Бегалиев, который отметил день рождения 11 января, рассказал о сюрпризе от акима Шымкента.

Бегалиев сообщил, что глава Шымкента пообещал ему в подарок квартиру.

Казахстанский боксер из Шымкента – чемпион Азии среди школьников, чемпион мира среди молодежи и победитель чемпионата Азии до 22 лет.

Ранее стало известно, что сменился главный тренер сборной РК по боксу.

Аксинья Титова
Читайте также
Чемпион мира по боксу из Казахстана отправился в армию
23:36, 30 декабря 2023
Чемпион мира по боксу из Казахстана отправился в армию
Стали известны новые чемпионы Казахстана по боксу
12:20, 23 октября 2025
Стали известны новые чемпионы Казахстана по боксу
13 казахстанских боксеров отправятся на чемпионат Азии по боксу
05:40, 22 ноября 2024
13 казахстанских боксеров отправятся на чемпионат Азии по боксу
Ошибка в тексте: