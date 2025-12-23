#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанская каратистка возглавила мировой рейтинг

Казахстанская каратистка Молдир Жанбырбай , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 06:20 Фото: Instagram/moldir_zhangbyrbay
Казахстанская каратистка Молдир Жанбырбай удерживает первую позицию в мировом каратэ в своем дивизионе, сообщает Zakon.kz.

Чемпионка мира 2023 года по каратэ из Казахстана Молдир Жанбырбай сохранила первое место в мировом рейтинге в весе 50 кг.

В свою очередь, серебряный медалист ЧМ-2025 из Казахстана Софья Берульцева в категории +68 кг осталась на второй строке.

На второй ступени рейтинга в весе 61 кг находится и казахстанка Асель Канай, которая завоевала "бронзу" на ЧМ в Каире.

Ранее сообщалось, что мастера боевых искусств прославили Казахстан на чемпионате мира по карате.

Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанская каратистка вышла в финал Азиады
08:20, 08 октября 2023
Казахстанская каратистка вышла в финал Азиады
Казахстанские каратистки завоевали золото и бронзу турнира в Турции
07:21, 18 марта 2024
Казахстанские каратистки завоевали золото и бронзу турнира в Турции
Каратистка Молдир Жанбырбай победила на турнире в Египте
06:06, 21 апреля 2025
Каратистка Молдир Жанбырбай победила на турнире в Египте
