Казахстанская каратистка возглавила мировой рейтинг

Казахстанская каратистка Молдир Жанбырбай удерживает первую позицию в мировом каратэ в своем дивизионе, сообщает Zakon.kz.

Чемпионка мира 2023 года по каратэ из Казахстана Молдир Жанбырбай сохранила первое место в мировом рейтинге в весе 50 кг.

В свою очередь, серебряный медалист ЧМ-2025 из Казахстана Софья Берульцева в категории +68 кг осталась на второй строке.

На второй ступени рейтинга в весе 61 кг находится и казахстанка Асель Канай, которая завоевала "бронзу" на ЧМ в Каире.

Ранее сообщалось, что мастера боевых искусств прославили Казахстан на чемпионате мира по карате.