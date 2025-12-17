#Казахстан в сравнении
Спорт

Мастера боевых искусств прославили Казахстан на чемпионате мира по карате

Чемпионы мира по киокушинкай каратэ, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 06:44 Фото: СК Seiken
В Саудовской Аравии прошел чемпионат мира по киокушинкай карате. На нем спортсменка из Усть-Каменогорска Милана Щетинина завоевала титул чемпионки мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, еще один представитель сборной Казахстана Илья Яковлев стал четырехкратным победителем мирового первенства.

В общей сложности команда принесла стране два первых места.

Ранее ФИФА назвала лучшего футболиста года.

Аксинья Титова
