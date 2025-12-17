Мастера боевых искусств прославили Казахстан на чемпионате мира по карате
Фото: СК Seiken
В Саудовской Аравии прошел чемпионат мира по киокушинкай карате. На нем спортсменка из Усть-Каменогорска Милана Щетинина завоевала титул чемпионки мира, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, еще один представитель сборной Казахстана Илья Яковлев стал четырехкратным победителем мирового первенства.
В общей сложности команда принесла стране два первых места.
Ранее ФИФА назвала лучшего футболиста года.
