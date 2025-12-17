Мастера боевых искусств прославили Казахстан на чемпионате мира по карате

Фото: СК Seiken

В Саудовской Аравии прошел чемпионат мира по киокушинкай карате. На нем спортсменка из Усть-Каменогорска Милана Щетинина завоевала титул чемпионки мира, сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: