Ламин Ямаль запустил личный канал и показал свой дом

Самый дорогостоящий и перспективный футболист планеты Ламин Ямаль запустил свой канал на YouTube и в первом же видео выложил экскурсию по дому, где сейчас живет, сообщает Zakon.kz.

Поклонники 18-летнего вингера "Барселоны" не оставили без внимание такое событие, и в первый же день на него подписались более 200 000 фанатов.

А к этой минуте количество подписчиков достигло уже 546 000.

Дебютное видео Ямаля к этому моменту просмотрели уже более 2,5 млн раз. В ролике Ламин рассказывает о личных вещах и трофеях, которые окружают его в доме.

В недавнем списке самых дорогостоящих футболистов мира Ламин Ямаль занял первое место наряду с Эрлингом Холандом ("Манчестер Сити") и Килианом Мбаппе ("Реал").

Рыночная стоимость всей этой троицы сейчас равняется 200 млн евро.