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Ламин Ямаль с раннего детства был знаком с Месси

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 07:47 Фото: Instagram/hustle_hard_304
Крайний нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль с раннего детства знаком с Месси, сообщает Zakon.kz.

Новость об этом разлетелась сразу после того, как отец Ямаля 5 июля на своей странице в Instagram опубликовал архивную фотографию своей супруги, маленького сына и легендарного Лионеля Месси.

Позже появились и другие фотографии, свидетельствующие о совсем раннем периоде знакомства двух футболистов и последующем тесном их общении.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 07:47

Фото: Telegram/Спорт-Экспресс

4 июля Испания, за которую играет Ламин Ямаль, названа главным фаворитом Евро-2024.

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