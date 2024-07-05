Ламин Ямаль с раннего детства был знаком с Месси

Крайний нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль с раннего детства знаком с Месси, сообщает Zakon.kz.

Новость об этом разлетелась сразу после того, как отец Ямаля 5 июля на своей странице в Instagram опубликовал архивную фотографию своей супруги, маленького сына и легендарного Лионеля Месси.

Позже появились и другие фотографии, свидетельствующие о совсем раннем периоде знакомства двух футболистов и последующем тесном их общении.

Фото: Telegram/Спорт-Экспресс

4 июля Испания, за которую играет Ламин Ямаль, названа главным фаворитом Евро-2024.