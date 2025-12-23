#Казахстан в сравнении
Спорт

Молодая звезда "Реала" собирается уйти в чемпионат Франции

Футбол Переход Лион, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 14:28 Фото: Instagram/endrick
Французский футбольный клуб "Лион" договорился об аренде бразильского форварда "Реала" Эндрика за 1 млн евро до конца нынешнего сезона без опции выкупа, сообщает Zakon.kz.

По сведениям издания L’Equipe, 19-летний нападающий "сливочных" сыграет вторую половину текущего сезона в Лиге 1.

Стороны договорились о трансфере молодого игрока на правах аренды до 1 июня без права выкупа.

Фото: Instagram/ReaLmadrid

За время выступления в "Лионе" королевскому коллективу будет выплачена сумма в размере 1 млн евро. Плюс французы берут на себя 50% зарплаты Эндрика. Окончательный договор будет заключен до 26 декабря.

Бразилец должен прибыть в тренировочный лагерь "Олимпика" в конце этой недели.

Игрок сборной Бразилии пополнил состав "Реала" летом прошлого года в возрасте 17 лет.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
