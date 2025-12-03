Два гранда АПЛ собираются купить Родриго за 85 млн евро у "Реала"

В ближайшее время один из лидеров мадридского "Реала", бразильский футболист Родриго может перейти в английские "Ливерпуль" или "Арсенал". "Сливочные" готовы расстаться со своим форвардом в зимнее трансферное окно за 85-90 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Caught Offside, королевский клуб готов к продаже 24-летнего бразильского футболиста, если их устроит предложение покупателей. Сумма выкупа колеблется в районе 85-90 млн евро. Разговоры о продаже бразильского игрока "Реала" уже ходят давно, но пока никто не осмелился на этот шаг.

В текущем сезоне Родриго принял участие в 15-ти играх за мадридский клуб, где отметился всего лишь двумя передачами.

Его действующий контракт с "Галактикос" рассчитан до лета 2028 года и рыночная стоимость составляет 80 млн евро.

За свою профессиональную карьеру бразилец становился победителем девяти турниров, из которых два титула в Лиге чемпионов УЕФА.

В 2024 году Родриго помог "Реалу" в 15-й раз за всю историю выиграть самый престижный клубный турнир Европы.