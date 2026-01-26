#Казахстан в сравнении
Спорт

19-летний талант "Реала" творит чудеса в чемпионате Франции по футболу

Футбол Хет-трик Лион, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 14:28 Фото: Instagram/ol
Молодое бразильское дарование мадридского "Реала" Эндрик прекрасно проявляет себя в майке французского клуба "Лион" в Лиге 1, где он сейчас находится в качестве арендованного игрока, сообщает Zakon.kz.

Накануне 19-летний форвард оформил хет-трик в выездном матче 19-го тура французского первенства в ворота "Меца".

Сам же поединок завершился в пользу команды молодого бразильца со счетом 5:2.

Футболист сборной Бразилии в гостевом противостоянии открыл счет на 11-й минуте, а перед уходом на перерыв забил свой второй мяч.

Хет-трик был сделан на исходе встречи, когда он точно пробил с пенальти.

"Реал" отдал Эндрика в аренду "Лиону" в начале января, но без права выкупа, сроком до конца текущего сезона.

В трех играх за французский клуб форвард отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
