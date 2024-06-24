"Реал" объявил о дате презентации бразильского таланта Эндрика

Как известно состав мадридского "Реала" скоро пополнит новая бразильская футбольная звезда. 26 июля "сливочные" планируют показать общественности 17-летнее дарование – Эндрика, сообщает Zakon.kz.

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По информации ESPN, южноамериканский талант познакомиться со своими новыми одноклубниками в предсезонном турне в США. Футболист, который с недавних пор выступает за сборную Бразилии должен подписать контракт с "Реалом" 21 июля, когда ему исполнится ровно 18 лет.

Официальная презентация Эндрика должна пройти 26 июля на "Сантьяго Бернабеу".

Фото: Instagram/endrick

В эти дни Эндрик, который являлся игроком знаменитого бразильского клуба "Палмейрас", находится в США. В ночь на 25 июня он в составе своей сборной стартует на Кубка Америки-2024, матчем против Коста-Рики.

Пока Эндрик готовится к своему дебютному крупному турниру, на Copa America уже прошли ряд игр 1-го тура. Так, США обыграл Боливию – 2:0, а Уругвай футболистов Панамы – 3:1.

В матче-открытия Кубка Южной Америки, действующие его чемпионы, аргентинцы во главе с Лионелем Месси без особых проблем разобрались с Канадой – 2:0.