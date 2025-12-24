#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанка Наталья Богданова борется за звание лучшей боксерши мира

Боксерши Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 06:33 Фото: Instagram/bogdanova__99
На днях казахстанка Наталья Богданова была номинирована на звание "Лучшей боксерши года" от организации World Boxing, сообщает Zakon.kz.

Организация разместила соответствующий пост на своей странице Instagram.

Конкурентками Богдановой стали:

  • Джайсмин Ламбория (Индия);
  • Минакши Худа (Индия);
  • Суннива Хуфстад (Норвегия);
  • Агата Качмарская (Польша).

Из этой пятерки путем голосования болельщиков в соцсетях будет выбрана лучшая из лучших.

Стоит отметить, что Богданова не единственная казахстанка, попавшая в поле зрения World Boxing по результатам уходящего года. В число претендентов среди мужчин вошел Махмуд Сабырхан. Оба являются чемпионами мира, причем, Махмуд Сабырхан в 2025 году стал уже двукратным победителем мировых первенств.

Проголосовать за Махмуда можно также в этом посте до 26 декабря. Победители будут определены по количеству лайков. На данный момент и Богданова и Сабырхан лидируют по числу "сердечек".

Накануне Деды морозы из регионов Казахстана, а также гости из Кыргызстана и Узбекистана в новогодних костюмах покорили склоны гор Алтая.

Фото Алия Абди
Алия Абди
