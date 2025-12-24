Казахстанка Наталья Богданова борется за звание лучшей боксерши мира

На днях казахстанка Наталья Богданова была номинирована на звание "Лучшей боксерши года" от организации World Boxing, сообщает Zakon.kz.

Организация разместила соответствующий пост на своей странице Instagram.

Конкурентками Богдановой стали:

Джайсмин Ламбория (Индия);

Минакши Худа (Индия);

Суннива Хуфстад (Норвегия);

Агата Качмарская (Польша).

Из этой пятерки путем голосования болельщиков в соцсетях будет выбрана лучшая из лучших.

Стоит отметить, что Богданова не единственная казахстанка, попавшая в поле зрения World Boxing по результатам уходящего года. В число претендентов среди мужчин вошел Махмуд Сабырхан. Оба являются чемпионами мира, причем, Махмуд Сабырхан в 2025 году стал уже двукратным победителем мировых первенств.

Проголосовать за Махмуда можно также в этом посте до 26 декабря. Победители будут определены по количеству лайков. На данный момент и Богданова и Сабырхан лидируют по числу "сердечек".

