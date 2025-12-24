Казахстанка Наталья Богданова борется за звание лучшей боксерши мира
Организация разместила соответствующий пост на своей странице Instagram.
Конкурентками Богдановой стали:
- Джайсмин Ламбория (Индия);
- Минакши Худа (Индия);
- Суннива Хуфстад (Норвегия);
- Агата Качмарская (Польша).
Из этой пятерки путем голосования болельщиков в соцсетях будет выбрана лучшая из лучших.
Стоит отметить, что Богданова не единственная казахстанка, попавшая в поле зрения World Boxing по результатам уходящего года. В число претендентов среди мужчин вошел Махмуд Сабырхан. Оба являются чемпионами мира, причем, Махмуд Сабырхан в 2025 году стал уже двукратным победителем мировых первенств.
Проголосовать за Махмуда можно также в этом посте до 26 декабря. Победители будут определены по количеству лайков. На данный момент и Богданова и Сабырхан лидируют по числу "сердечек".
Накануне Деды морозы из регионов Казахстана, а также гости из Кыргызстана и Узбекистана в новогодних костюмах покорили склоны гор Алтая.