Казахстанская боксерша героически сразилась на Кубке мира в Астане
Фото: Instagram/bogdanova__99
Казахстанская боксерша Наталья Богданова прошла первый поединок на Кубке мира World Boxing в Астане, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, на стадии 1/8 финала в весовой категории до 70 кг Богданова провела поединок против Санамача Чану Токчом (Индия).
Несмотря на то, что казахстанка проиграла первый раунд со счетом 4:1, ей удалось изменить ход встречи и совершить героический камбэк.
Так, Богданова вышла в 1/4 финала и продолжает борьбу за медали, а индианка завершила выступление на Кубке мира без награды.
Наталья Богданова является чемпионкой Азии-2024, бронзовой призёркой Азиатских игр в Ханчжоу (2022) и чемпионата мира (2025).
Ранее мы сообщали, что Казахстан стартовал с двух побед на этапе Кубка мира по боксу в Астане.
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