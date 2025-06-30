#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
519.64
609.23
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
519.64
609.23
6.62
Спорт

Казахстанская боксерша героически сразилась на Кубке мира в Астане

Бокс, казахстанская боксерша, ринг, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 02:45 Фото: Instagram/bogdanova__99
Казахстанская боксерша Наталья Богданова прошла первый поединок на Кубке мира World Boxing в Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, на стадии 1/8 финала в весовой категории до 70 кг Богданова провела поединок против Санамача Чану Токчом (Индия).

Несмотря на то, что казахстанка проиграла первый раунд со счетом 4:1, ей удалось изменить ход встречи и совершить героический камбэк.

Так, Богданова вышла в 1/4 финала и продолжает борьбу за медали, а индианка завершила выступление на Кубке мира без награды.

Наталья Богданова является чемпионкой Азии-2024, бронзовой призёркой Азиатских игр в Ханчжоу (2022) и чемпионата мира (2025).

Ранее мы сообщали, что Казахстан стартовал с двух побед на этапе Кубка мира по боксу в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Путинцева покидает "Уимблдон" после поражения в первом круге
Спорт
23:00, 30 июня 2025
Путинцева покидает "Уимблдон" после поражения в первом круге
Казахстан стартовал с двух побед на этапе Кубка мира по боксу в Астане
Спорт
17:00, 30 июня 2025
Казахстан стартовал с двух побед на этапе Кубка мира по боксу в Астане
Данилина стала восьмой ракеткой планеты перед стартом на "Уимблдоне-2025"
Спорт
15:30, 30 июня 2025
Данилина стала восьмой ракеткой планеты перед стартом на "Уимблдоне-2025"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: