Казахстанская боксерша героически сразилась на Кубке мира в Астане

Казахстанская боксерша Наталья Богданова прошла первый поединок на Кубке мира World Boxing в Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, на стадии 1/8 финала в весовой категории до 70 кг Богданова провела поединок против Санамача Чану Токчом (Индия).

Несмотря на то, что казахстанка проиграла первый раунд со счетом 4:1, ей удалось изменить ход встречи и совершить героический камбэк.

Так, Богданова вышла в 1/4 финала и продолжает борьбу за медали, а индианка завершила выступление на Кубке мира без награды.

Наталья Богданова является чемпионкой Азии-2024, бронзовой призёркой Азиатских игр в Ханчжоу (2022) и чемпионата мира (2025).

Ранее мы сообщали, что Казахстан стартовал с двух побед на этапе Кубка мира по боксу в Астане.