Шестое "золото" на ЧМ по боксу завоевала казахстанка Наталья Богданова

Фото: olympic.kz

Наталья Богданова принесла Казахстану очередную золотую медаль чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания). Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 70 кг, сообщает Zakon.kz.

В финале Богданова одержала уверенную победу над Лекеишей Перголити из Австралии. Ранее золотые медали завоевали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Алуа Балкыбекова, Аида Абикеева и Торехан Сабырхан. Также Назым Кызайбай выиграла "серебро", Виктория Графеева и Елдана Талипова – "бронзу". В заключительном, восьмом финале за сборную Казахстана на ЧМ выступит Айбек Оралбай против узбекистанца Жахонгира Зокирова.

