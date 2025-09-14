#АЭС в Казахстане
Спорт

Шестое "золото" на ЧМ по боксу завоевала казахстанка Наталья Богданова

Наталья Богданова принесла Казахстану шестое золото, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 00:09 Фото: olympic.kz
Наталья Богданова принесла Казахстану очередную золотую медаль чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания). Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 70 кг, сообщает Zakon.kz.

В финале Богданова одержала уверенную победу над Лекеишей Перголити из Австралии.

Ранее золотые медали завоевали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Алуа Балкыбекова, Аида Абикеева и Торехан Сабырхан. Также Назым Кызайбай выиграла "серебро", Виктория Графеева и Елдана Талипова – "бронзу".

В заключительном, восьмом финале за сборную Казахстана на ЧМ выступит Айбек Оралбай против узбекистанца Жахонгира Зокирова.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
