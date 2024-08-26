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Джеки Чан примет участие в эстафете огня Паралимпиады-2024

Джеки Чан примет участие в эстафете огня Паралимпиады-2024, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 11:27 Фото: flickr/Firdaus Latif
Знаменитый китайский киноактер Джеки Чан вошел в список известных личностей, которые пронесут эстафету огня Паралимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

70-летний звезда боевиков пробежит с факелом за несколько часов до старта церемонии открытия Паралимпиады-2024. Мероприятие пройдет 28 августа на улице Вьей-дю-Тампль в Париже.

Джеки Чан понесет Паралимпийский огонь вместе с представителями французского искусства, Эльзой Зильберштейн, Жарри и Бенджамином Мильпье.

Париж-2024 Огонь Джеки Чан, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 11:27

Фото: Instagram/paris2024

Огонь предстоящих Игр прибыл во Францию ​​25 августа, через туннель под Ла-Маншем. 

Паралимпиада-2024 стартует 28 августа и завершится 8 сентября. 

В будущих французских состязаниях примут участия и казахстанские параспортсмены, первая часть которых уже находится в Париже.

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