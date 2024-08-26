Джеки Чан примет участие в эстафете огня Паралимпиады-2024

Знаменитый китайский киноактер Джеки Чан вошел в список известных личностей, которые пронесут эстафету огня Паралимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

70-летний звезда боевиков пробежит с факелом за несколько часов до старта церемонии открытия Паралимпиады-2024. Мероприятие пройдет 28 августа на улице Вьей-дю-Тампль в Париже.

Джеки Чан понесет Паралимпийский огонь вместе с представителями французского искусства, Эльзой Зильберштейн, Жарри и Бенджамином Мильпье.







Фото: Instagram/paris2024

Огонь предстоящих Игр прибыл во Францию ​​25 августа, через туннель под Ла-Маншем.

Паралимпиада-2024 стартует 28 августа и завершится 8 сентября.

В будущих французских состязаниях примут участия и казахстанские параспортсмены, первая часть которых уже находится в Париже.

