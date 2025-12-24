Роналду и его подруга купили две виллы на острове в Красном море

Знаменитый футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес приобрели две виллы на уединенном острове в Красном море, куда можно добраться только на катере или гидросамолете, сообщает Zakon.kz.

В коллекции капитана "Аль-Насра" появилось еще два новых жилища, которые расположены на курорте Нуджума в Саудовской Аравии.

Фото: Instagram/redseaglobal

Эти виллы расположены в 26 км от материка и сюда можно добраться только на катере, либо на гидросамолете.

"Красное море – поистине удивительное место. С момента нашего первого визита мы с Джорджиной почувствовали связь с островом и его природной красотой. Это место, где мы чувствуем себя в мире и покое. Теперь, когда у нас здесь есть дом, можем наслаждаться временем, проведенным с семьей, в полной приватности и спокойствии в любое время". Криштиану Роналду

Месяц назад лидер сборной Португалии на пару с чемпионом UFC Ильей Топурия приобрел долю в испанском промоушене смешанных единоборств.

И в это же время некоторые СМИ узнали о предстоящей свадьбе Криштиану Роналду, которая пройдет будущим летом на португальском острове Мадейра после окончания ЧМ-2026.