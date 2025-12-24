#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Спорт

Роналду и его подруга купили две виллы на острове в Красном море

Футбол Покупка Вилл, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 15:45 Фото: Instagram/redseaglobal
Знаменитый футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес приобрели две виллы на уединенном острове в Красном море, куда можно добраться только на катере или гидросамолете, сообщает Zakon.kz.

В коллекции капитана "Аль-Насра" появилось еще два новых жилища, которые расположены на курорте Нуджума в Саудовской Аравии.

Фото: Instagram/redseaglobal

Эти виллы расположены в 26 км от материка и сюда можно добраться только на катере, либо на гидросамолете.

"Красное море – поистине удивительное место. С момента нашего первого визита мы с Джорджиной почувствовали связь с островом и его природной красотой. Это место, где мы чувствуем себя в мире и покое. Теперь, когда у нас здесь есть дом, можем наслаждаться временем, проведенным с семьей, в полной приватности и спокойствии в любое время".Криштиану Роналду

Месяц назад лидер сборной Португалии на пару с чемпионом UFC Ильей Топурия приобрел долю в испанском промоушене смешанных единоборств.

И в это же время некоторые СМИ узнали о предстоящей свадьбе Криштиану Роналду, которая пройдет будущим летом на португальском острове Мадейра после окончания ЧМ-2026.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Роналду рассказал о скорой свадьбе со своей подругой Джорджиной
21:40, 22 марта 2025
Роналду рассказал о скорой свадьбе со своей подругой Джорджиной
Джорджина удивила Роналду дорогим подарком на Рождество
17:40, 26 декабря 2022
Джорджина удивила Роналду дорогим подарком на Рождество
Подруга Роналду подверглась критике из-за своего наряда в церкви
16:49, 22 июля 2025
Подруга Роналду подверглась критике из-за своего наряда в церкви
