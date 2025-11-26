Стало известно о месте проведения свадьбы Криштиану Роналду

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду недавно объявил о помолвке со своей подругой и матерью двоих его детей Джорджиной Родригес. Однако до торжественных мероприятий дело не дошло, сообщает Zakon.kz.

И вот по сведениям издания Jornal da Madeira, свадьба мировой футбольной звезды пройдет будущим летом на португальском острове Мадейра после окончания ЧМ-2026.

Церемония бракосочетания состоится в кафедральном соборе родного города футболиста – Фуншала, а банкет запланирован в одном из роскошных отелей.

Фото: Instagram/GeorGinaGio

Роналду и Родригес состоят в отношениях уже девять лет, у них двое общих детей, плюс трое от суррогатных матерей.

40-летний форвард сделал предложение своей подруге в августе 2025 года и подарил ее украшение на сумму в пять миллионов долларов.