Спорт

Стало известно о месте проведения свадьбы Криштиану Роналду

Футбол Свадьба Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 12:48 Фото: Instagram/GeorGinaGio
Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду недавно объявил о помолвке со своей подругой и матерью двоих его детей Джорджиной Родригес. Однако до торжественных мероприятий дело не дошло, сообщает Zakon.kz.

И вот по сведениям издания Jornal da Madeira, свадьба мировой футбольной звезды пройдет будущим летом на португальском острове Мадейра после окончания ЧМ-2026.

Церемония бракосочетания состоится в кафедральном соборе родного города футболиста – Фуншала, а банкет запланирован в одном из роскошных отелей.

Фото: Instagram/GeorGinaGio

Роналду и Родригес состоят в отношениях уже девять лет, у них двое общих детей, плюс трое от суррогатных матерей.

40-летний форвард сделал предложение своей подруге в августе 2025 года и подарил ее украшение на сумму в пять миллионов долларов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
