Карлос Алькарас получил приз и сыграл против легенды мирового футбола
Специальный приз имени культовой личности мирового тенниса, шведа Стефана Эдберга, за честную игру присуждается с 1977 года. И второй раз его получает первый номер рейтинга ATP Карлос Алькарас.
Everyone loves Carlitos 🫶@carlosalcaraz has been selected as the winner of the 2025 Stefan Edberg Sportsmanship Award. Winning the honour for the second time, the Spaniard continues to be celebrated for his exemplary behaviour on and off the court.#ATPAwards pic.twitter.com/C7IZCmCFyi— ATP Tour (@atptour) December 9, 2025
Испанский теннисист по результатам голосования 29 членов эксклюзивного клуба экс-первых ракеток мира опередил Феликса Оже-Альяссима (Канада), Григора Димитрова (Болгария) и Каспера Рууда (Норвегия).
The Alcaraz-Ronaldo crossover is just 🤌🤌🤌@Ronaldo | @carlosalcaraz pic.twitter.com/upEwylrGWC— Tennis Channel (@TennisChannel) December 9, 2025
А перед награждением Алькарас в Майами потренировался на корте с экс-звездой "Реала" Роналдо.
49-летний "Зубастик" показал первой ракетке мира, что тоже неплохо владеет техникой игры в теннис. А после этого Роналдо подарил теннисисту футболку сборной Бразилии с автографом.
В 2025 году Карлос Алькарас второй раз подряд стал чемпионом "Ролан Гаррос".