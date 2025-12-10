#Казахстан в сравнении
Спорт

Карлос Алькарас получил приз и сыграл против легенды мирового футбола

Теннис Приз Роналдо, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 10:39 Фото: Instagram/carlitosalcarazz
Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас, второй раз за последние три сезона получил награду ATP за спортивное поведение и честную игру. Но перед награждением "Карлитос" провел тренировку с легендарным бразильским футболистом Роналдо, сообщает Zakon.kz.

Специальный приз имени культовой личности мирового тенниса, шведа Стефана Эдберга, за честную игру присуждается с 1977 года. И второй раз его получает первый номер рейтинга ATP Карлос Алькарас.

Испанский теннисист по результатам голосования 29 членов эксклюзивного клуба экс-первых ракеток мира опередил Феликса Оже-Альяссима (Канада), Григора Димитрова (Болгария) и Каспера Рууда (Норвегия).

А перед награждением Алькарас в Майами потренировался на корте с экс-звездой "Реала" Роналдо.

49-летний "Зубастик" показал первой ракетке мира, что тоже неплохо владеет техникой игры в теннис. А после этого Роналдо подарил теннисисту футболку сборной Бразилии с автографом.

В 2025 году Карлос Алькарас второй раз подряд стал чемпионом "Ролан Гаррос".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
