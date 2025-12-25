#Казахстан в сравнении
Спорт

"Реал" с трудом вошел в список топ-20 самых дорогих спортивных команд мира

НФЛ Самый Дорогой Клуб, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:01 Фото: Instagram/dallascowboys
Опубликован рейтинг 50 самых дорогих спортивных проектов планеты, где в подавляющем большинстве находятся представители США и в основном доминируют клубы из американского футбола. Знаменитый "Реал" оказался всего лишь на 20-й строчке этого списка, сообщает Zakon.kz.

По версии популярного журнал Forbes, команда из НФЛ "Даллас Ковбойз" уже на протяжении последних 10 лет никому не отдает пальму первенства в категории "Самый богатый клуб мира".

Владелец "парней" Джерри Джонс создал самый эффективный в плане коммерческого успеха спортивный проект мира с ценником на данный час в размере 13 млрд долларов.

За этим клубом в данном рейтинге далее идут "Голден Стэйт Уорриорз" (НБА) – 11 млрд и "Лос-Анджелес Рэмс" (НФЛ) – 10,5 млрд.

Нужно заметить, что в первой десятке самых ценных команд мира нет ни одного представителя Европы: "Нью-Йорк Джайентс" (НФЛ, 10,1 млрд), "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА, 10 млрд), "Нью-Йорк Никс" (НБА, 9,75 млрд), "Нью-Ингленд Пэтриотс" (НФЛ, 9 млрд), "Сан-Франциско Форти Найнерс" (НФЛ, 8,6 млрд), "Филадельфия Иглз" (НФЛ, 8,3 млрд) и "Чикаго Беарз" (НФЛ, 8,2 млрд).

Гранды мирового футбола все же попали в топ-50 дорогих спортивных брендов, и их всего четыре: "Реал" (20-е место, 6,75 млрд), "Манчестер Юнайтед" (24-е место, 6,6 млрд), "Барселона" (42-е место, 5,65 млрд) и "Ливерпуль" (48-е место, 5,4 млрд).

Между тем "Наполи" на днях в третий раз в своей истории выиграл Суперкубок Италии по футболу.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
