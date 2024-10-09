"Реал" имеет самый дорогой состав в мире стоимостью в 1,7 млрд евро

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг футбольных клубов мира, чьи игроки имеют самую высокую трансферную стоимость. На первом месте этого списка оказался самый титулованный клуб планеты – мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Королевский клуб лидирует в этом списке, куда вошли топ-100 состоятельных команд мира. Трансферная стоимость игроков "Реала", включая даже тех, кто отдан в аренду, сейчас оценивается в 1,728 млрд евро.



За дружиной Карло Анчелотти следуют другие топ-команды Европы: "Манчестер Сити" (1,471 млрд евро"), "Челси" (1,388 млрд евро ), "Арсенал" (1,225 млрд евро ), "Барселона" (1,124 млрд евро), "Ливерпуль" (1,099 млрд евро), ПСЖ (1,088 млрд евро ), "Манчестер Юнайтед" (989 млн евро), "Тоттенхэм" (886 млн евро) и "Байер" (862 млн евро).

Полный список топ-100 богатых команд планеты здесь.

Реал обладает не только самым дорогим составом в мире, но и по титулам превосходит всех своих преследователей.

2 июня 2024 года "Реал-Мадрид" в рекордный 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.