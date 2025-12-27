Рыбакина огорчила фанатов проигрышем Швёнтек в Китае

26 декабря первая ракетка Казахстана разочаровала поклонников проигрышем второй ракетке мира Иге Швёнтек на выставочном турнире, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на закрытом харде в Шэньчжэне и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Швёнтек.

"Когда на Лену рассчитывают, она сливается", – разочарованно отметили поклонники казахстанской теннисистки.

Фото: X/sebsharfam2

"Очень и очень жаль... Ни голова, ни ноги не сработали! Теннис – это прежде всего игра с продвижением вперед! У Елены сегодня этого не было", – продолжали высказываться фанаты Рыбакиной.

Следующая встреча у Рыбакиной пройдет 28 декабря. Там же в Шэньчжэне она встретится с Белиндой Бенчич.

26 декабря Сабырхан и Богданова стали лучшими боксерами года по версии World Boxing.