У Швёнтек сдали нервы после проигрыша Андреевой

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15 марта вторая ракетка мира Ига Швёнтек не смогла совладать с нервами после проигрыша 17-летней Мирре Андреевой на турнире в США, сообщает Zakon.kz.

Свою досаду и спортивную злость пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" Швёнтек проявила на болбое. Польская теннисистка ударила мячом в его сторону, разозлившись на подачу юноши. Мяч чудом не попал в него.

Пока неизвестно, накажут ли Швёнтек за такое агрессивное действие в отношении болбоя.

Had Iga Swiatek had hit the ball boy, she would not have been defaulted because she would have hopped over kiss the ball boy on the cheek to say "sorry"—then the umpire and the crowd would have smiled through tears of joy at her sweet nature ❤️‍🔥.



pic.twitter.com/iQVM0iGQmA — Thuso the GOAT 𓃵 (@djokernoler) March 15, 2025

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет 8,9 млн. долларов. Действующей победительницей соревнований является именно Ига Швёнтек.

Даже премьер-министр Польши Дональд Туск написал 15 марта в своем аккаунте в соцсети Х, что ему не понравилась победа российской теннисистки Мирры Андреевой над Игой Швёнтек в полуфинале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе.

Russia and Belarus defeated Poland and the US to reach the Indian Wells final. I’m not happy. Guess why. But then it’s just tennis, isn’t it? — Donald Tusk (@donaldtusk) March 15, 2025

"Россия и Белоруссия победили Польшу и США и вышли в финал Индиан-Уэллса. Я не рад. Угадайте почему. Но ведь это всего лишь теннис, не так ли?" – написал Туск.

Новая победительница турнира в Индиан-Уэллсе получит одну тыс. рейтинговых очков и чуть более одного млн долларов призовых.

Ранее на этом же турнире новая "Королева Мельбурна" Мэдисон Киз не пустила молодую маму Белинду Бенчич в полуфинал.