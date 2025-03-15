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Все о теннисе

У Швёнтек сдали нервы после проигрыша Андреевой

Швёнтек не сдержала эмоции после поражения Андреевой, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 02:20 Фото: j48tennis
15 марта вторая ракетка мира Ига Швёнтек не смогла совладать с нервами после проигрыша 17-летней Мирре Андреевой на турнире в США, сообщает Zakon.kz.

Свою досаду и спортивную злость пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" Швёнтек проявила на болбое. Польская теннисистка ударила мячом в его сторону, разозлившись на подачу юноши. Мяч чудом не попал в него.

Пока неизвестно, накажут ли Швёнтек за такое агрессивное действие в отношении болбоя.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет 8,9 млн. долларов. Действующей победительницей соревнований является именно Ига Швёнтек.

Даже премьер-министр Польши Дональд Туск написал 15 марта в своем аккаунте в соцсети Х, что ему не понравилась победа российской теннисистки Мирры Андреевой над Игой Швёнтек в полуфинале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе.

"Россия и Белоруссия победили Польшу и США и вышли в финал Индиан-Уэллса. Я не рад. Угадайте почему. Но ведь это всего лишь теннис, не так ли?" – написал Туск.

Новая победительница турнира в Индиан-Уэллсе получит одну тыс. рейтинговых очков и чуть более одного млн долларов призовых.

Ранее на этом же турнире новая "Королева Мельбурна" Мэдисон Киз не пустила молодую маму Белинду Бенчич в полуфинал.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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