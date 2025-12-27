#Казахстан в сравнении
Спорт

Спортсменки сотворили сенсацию в полуфинале Кубка Казахстана

Женский волейбол, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 22:13 Фото: Instagram/insvolleykz
27 декабря определились финалисты Кубка Казахстана по волейболу среди женщин в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в первом полуфинале действующий чемпион и обладатель Кубка Казахстана "Жетысу" сенсационно уступил "Куанышу" со счетом 28:26, 23:25, 23:25, 26:16, 10:15.

Во втором матче за выход в финал "Туран" остановил дважды серебряного призера чемпионата Казахстана команду из ВКО "Берел" – 25:20, 25:22, 18:25, 25:14.

28 декабря в решающей встрече сойдутся "Куаныш" и "Туран". Тогда как "Жетысу" и "Берел" оспорят третье место. Финальный этап Кубка Казахстана пройдет также в Усть-Каменогорске.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка ворвалась в полуфинал престижного турнира в Турции.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: