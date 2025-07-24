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Спорт

19-летняя шахматистка сотворила громкую сенсацию и вышла в финал Кубка мира

Шахматы Победа Чемпионки Мира, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 12:12 Фото: Instagram/fide_chess
На проходящем в грузинском Батуми Кубке мира-2025 по шахматам среди женщин определилась первая финалистка, которой неожиданно стала 19-летняя представительница Индии – Дивья Дешмукх, сообщает Zakon.kz.

Поздно вечером 23 июля восходящая звезда шахмат из Индии, международный мастер Дивья Дешмукх преподнесла ошеломляющий сюрприз, обыграв 16-ю чемпионку мира среди женщин – китайского гроссмейстера Тань Чжунъи.

Эта победа позволила молодой спортсменке войти в историю. Уроженка Нагпура стала первой шахматисткой из Индии, которая вышла в финал Кубка мира FIDE.

Благодаря этому знаменательному достижению Дивья гарантировала себе одну из трех путевок на женский турнир претендентов. 

Помимо этого, она заслужила норму гроссмейстера, что стало важным этапом на пути к высшему титулу в этом виде спорта.

Пока Дешмукх взяла небольшой тайм-аут перед финалом, в другом упорном полуфинальном поединке Хампи Конеру (Индия) сражается с еще одной китайской гроссмейстершей Лей Тинцзе. 

В их противостоянии пока боевая ничья – 1:1, второй финалист станет известен вечером 24 июля после завершения тай-брейка.

Перед стартом полуфиналов Кубка мира-2025 хорошую новость из Батуми получила наша лучшая шахматистка Бибисара Асаубаева.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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