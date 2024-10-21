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Сенсацией завершился финал Кубка Казахстана по волейболу среди женщин

Сенсацией завершился финал Кубка Казахстана по волейболу среди женщин, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 03:59 Фото: instagram/vc_zhetysu
В Петропавловске сенсацией завершился розыгрыш Кубка Казахстана по волейболу среди женских команд, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в финале встретились хозяйки площадки "Куаныш", выигравшие Кубок в прошлом году и талдыкорганский "Жетысу".

Вопреки ожиданиям, разгромную победу одержал "Жетысу" 3:0 (25:23, 25:21, 25:22).

Третье место досталось волейболисткам "Береля" (ВКО), победившим в матче за "бронзу" действующего чемпиона страны "Туран" из Туркестана 3:1 (19:25, 25:19, 25:17, 26:19).

Ранее представители Туркестанской области выиграли юношеский ЧРК-2024 по кокпару. В Шымкенте с 11 по 21 октября прошел ХІІ чемпионат Казахстана по кокпару среди юношей 2007-2009 годов рождения.

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