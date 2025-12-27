Казахстанская теннисистка ворвалась в полуфинал престижного турнира в Турции

Казахстанская теннисистка Асылжан Арыстанбекова пробилась в 1/2 финала турнира серии ITF W15 в турецком городе Анталья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале женского одиночного разряда Асылжан обыграла Диай Эль Жарди из Марокко в двух сетах – 6:0, 6:2.

Теперь за выход в финал 19-летняя казахстанская теннисистка сыграет с румынкой Сарой Викторией Балан.

