Спорт

Казахстанская теннисистка ворвалась в полуфинал престижного турнира в Турции

Казахстанская теннисистка Асылжан Арыстанбекова , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 20:05 Фото: Instagram/_arstnbkva_a_
Казахстанская теннисистка Асылжан Арыстанбекова пробилась в 1/2 финала турнира серии ITF W15 в турецком городе Анталья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале женского одиночного разряда Асылжан обыграла Диай Эль Жарди из Марокко в двух сетах – 6:0, 6:2.

Теперь за выход в финал 19-летняя казахстанская теннисистка сыграет с румынкой Сарой Викторией Балан.

Ранее Рыбакина огорчила фанатов проигрышем Швёнтек в Китае.

Аксинья Титова
