Футболист Макс Эбонг ушел из "Астаны"

26-летний Макс Эбонг покинул столичный футбольный клуб, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы "Астаны" футболист перешел в софийскому ЦСКА. В турнирной таблице ЦСКА после 19 матчей занимает пятое место.

Макс Эбонг подписал контракт с болгарским клубом сроком на три года.





Макс Эбонг выступал за "Астану" с 2020 года. В рамках КПЛ полузащитник:

провел 125 матчей;

забил 10 мячей;

отдал 21 результативную передачу.

"Желаем Максу Эбонгу много успехов в красной форме!", – сказано в заявлении пресс-службы болгарского клуба.

