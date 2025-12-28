Футболист Макс Эбонг ушел из "Астаны"
Фото: Instagram/fca.astana
26-летний Макс Эбонг покинул столичный футбольный клуб, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы "Астаны" футболист перешел в софийскому ЦСКА. В турнирной таблице ЦСКА после 19 матчей занимает пятое место.
Макс Эбонг подписал контракт с болгарским клубом сроком на три года.
Макс Эбонг выступал за "Астану" с 2020 года. В рамках КПЛ полузащитник:
- провел 125 матчей;
- забил 10 мячей;
- отдал 21 результативную передачу.
"Желаем Максу Эбонгу много успехов в красной форме!", – сказано в заявлении пресс-службы болгарского клуба.
27 декабря в Эр-Рияде португальская звезда футбола Криштиану Роналду встретился с легендой бокса Геннадием Головкиным.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript