Спорт

Футболист Макс Эбонг ушел из "Астаны"

Макс Эбонг ушел из Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 07:35 Фото: Instagram/fca.astana
26-летний Макс Эбонг покинул столичный футбольный клуб, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы "Астаны" футболист перешел в софийскому ЦСКА. В турнирной таблице ЦСКА после 19 матчей занимает пятое место.

Макс Эбонг подписал контракт с болгарским клубом сроком на три года.


Макс Эбонг выступал за "Астану" с 2020 года. В рамках КПЛ полузащитник:

  • провел 125 матчей;
  • забил 10 мячей;
  • отдал 21 результативную передачу.
"Желаем Максу Эбонгу много успехов в красной форме!", – сказано в заявлении пресс-службы болгарского клуба.

27 декабря в Эр-Рияде португальская звезда футбола Криштиану Роналду встретился с легендой бокса Геннадием Головкиным.

Фото Алия Абди
Алия Абди
