Юный футболист "Арсенала" установил новый рекорд Лиги чемпионов УЕФА

15-летний вингер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Макс Доуман стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Английский футболист проявил себя вечером 4 ноября в рамках матча четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Макс Доуман вышел на поле в гостевом матче против чешской "Славии" в возрасте 15 лет и 308 дней. Он заменил Леандро Троссарда на 72-й минуте встречи.

Max Dowman becomes the youngest player in Champions League history 💫#UCL pic.twitter.com/SJvL06qSMG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025

Тем самым Доуман улучшил показатель немецкого форварда Юссуфу Мукоко, который дебютировал в Лиге чемпионов в 16 лет и 18 дней.

Макс не только установил рекорд, но и вышел победителем этого матча, так как "Арсенал" разгромил "Славию" на выезде со счетом 3:0.