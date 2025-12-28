#Казахстан в сравнении
Спорт

Головкин и Роналду пообщались в Саудовской Аравии

Головкин и Роналдо встретились на вечере бокса, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 06:44 Фото: Instagram/gggboxing
27 декабря в Эр-Рияде президент World Boxing и глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин встретился с португальской звездой футбола Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Геннадий Головкин опубликовал в Instagram-сторис видео краткого общения с Криштиану Роналду. В коротком ролике Роналду тепло поприветствовал казахстанского боксера, отметив, что рад его видеть.

"Бьешься ли ты еще? – спросил Криштиану у GGG.

На этот вопрос Геннадий ответил, что может попытается еще один раз в новом году.

Фото: Instagram/gggboxing

Известно, что знакомство двух легендарных спортсменов не ограничивается данной встречей. В 2020 году они уже проводили совместную тренировку. В настоящее время именитому казахстанцу 43 года, его простой вне боев составляет более трех лет.

27 декабря в Туркестане бронзовый призер Чемпионата мира по карате Асель Канай получила в подарок машину.

Фото Алия Абди
Алия Абди
