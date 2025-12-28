Головкин и Роналду пообщались в Саудовской Аравии

27 декабря в Эр-Рияде президент World Boxing и глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин встретился с португальской звездой футбола Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Геннадий Головкин опубликовал в Instagram-сторис видео краткого общения с Криштиану Роналду. В коротком ролике Роналду тепло поприветствовал казахстанского боксера, отметив, что рад его видеть.

"Бьешься ли ты еще? – спросил Криштиану у GGG.

На этот вопрос Геннадий ответил, что может попытается еще один раз в новом году.

Фото: Instagram/gggboxing

Известно, что знакомство двух легендарных спортсменов не ограничивается данной встречей. В 2020 году они уже проводили совместную тренировку. В настоящее время именитому казахстанцу 43 года, его простой вне боев составляет более трех лет.

