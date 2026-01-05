#Казахстан в сравнении
Спорт

"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Рубена Аморима

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 16:31 Фото: Instagram/manchesterunited
40-летний португальский специалист Рубен Аморим покинул пост наставника легендарного английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

Эту информацию 5 января распространила пресс-служба "манкунианцев". Вместо Аморима должность главного тренера пока временно будет исполнять Даррен Флетчер.

Он будет готовить команду к ближайшему гостевому матчу АПЛ с "Бернли", который запланирован на 8 января.

"Наш клуб занимает шестое место в таблице АПЛ. Руководство клуба нехотя приняло решение, настало подходящее время для перемен. Это даст команде наилучшие шансы на достижение наивысшего возможного результата в чемпионате. Хотим поблагодарить Рубена за его вклад в клуб и пожелать ему всего наилучшего в будущем".Заявление "МЮ"

Аморим встал у руля самого титулованного клуба Англии в ноябре 2024 года. И в тот же сезон "Юнайтед" под его руководством добрался до финала Лиги Европы УЕФА, где уступил "Тоттенхэму" (0:1).

Португалец провел 63 матча во главе "манкунианцев" (25 побед, 15 ничьих и 23 поражения).

На данный час "красные дьяволы" занимают шестую строчку в таблице Премьер-лиги, накопив 31 очко после 20 туров.

Отставка наставника произошла после выездной ничьей с "Лидсом" (1:1).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
