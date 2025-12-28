Елена Рыбакина в Китае обыграла олимпийскую чемпионку
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в Шэньчжэне (Китай), сообщает Zakon.kz.
Рыбакина уверенно победила Бенчич в двух сетах – 6:3, 6:4.
Это был последний матч Елены Рыбакиной в одиночном разряде в этом году. Также на турнире в Шэньчжэне сегодня ей предстоит провести игру в смешанном парном разряде: в дуэте с российским теннисистом Андреем Рублевым она сыграет против пары Валантен Вашро (Монако)/Ига Швёнтек (Польша). Что касается Белинды Бенчич, то она является олимпийской чемпионкой Токио-2020 в одиночном разряде.
Ранее Рыбакина огорчила фанатов проигрышем Швёнтек в Китае.
