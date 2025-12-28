#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.6
594.27
6.48
Спорт

Елена Рыбакина в Китае обыграла олимпийскую чемпионку

Елена Рыбакина обыграла олимпийскую чемпионку, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 15:01 Фото: j48tennis
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в Шэньчжэне (Китай), сообщает Zakon.kz.

Рыбакина уверенно победила Бенчич в двух сетах – 6:3, 6:4.

Это был последний матч Елены Рыбакиной в одиночном разряде в этом году. Также на турнире в Шэньчжэне сегодня ей предстоит провести игру в смешанном парном разряде: в дуэте с российским теннисистом Андреем Рублевым она сыграет против пары Валантен Вашро (Монако)/Ига Швёнтек (Польша). Что касается Белинды Бенчич, то она является олимпийской чемпионкой Токио-2020 в одиночном разряде.

Ранее Рыбакина огорчила фанатов проигрышем Швёнтек в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира
05:53, 18 мая 2023
Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира
Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
18:23, 09 февраля 2024
Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
Елена Рыбакина снялась с выставочного турнира Мировой лиги в Абу-Даби
20:29, 23 декабря 2023
Елена Рыбакина снялась с выставочного турнира Мировой лиги в Абу-Даби
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: