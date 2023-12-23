Елена Рыбакина снялась с выставочного турнира Мировой лиги в Абу-Даби

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит крупный выставочный командный турнир World Tennis League (WTL) с участием топовых теннисистов и звезд мировой эстрады. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за плохого самочувствия, сообщает Zakon.kz.

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По информации зарубежных источников, четвертая ракетка мира заболела. Какие именно проблемы со здоровьем у Елены Рыбакиной, пока неизвестно. В команде "Falcons" первую ракетку Казахстана заменила россиянка Вера Звонарева.

Стоит отметить, что 29 декабря стартует новый теннисный сезон 2024 года. Первым турниром в календарях WTA и АТР значится смешанный командный турнир United Cup. А Елена Рыбакина начнет новый сезон с турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдет с 31 декабря по 7 января.

Ранее во второй игровой день турнира в Абу-Даби команда Елены Рыбакиной уступила коллективу Арины Соболенко со счетом 30:33.