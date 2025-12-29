Соболенко прокомментировала поражение в "Битве полов"

Четырехкратная победительница турниров "Большого шлема", первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко высказалась о поражении от австралийца Ника Кирьоса в матче "Битвы полов", сообщает Zakon.kz.

Прошедшая в Дубае (ОАЭ) встреча прошла со счетом 6:3, 6:3 в пользу Кирьоса. По словам Арины, она бы с удовольствием сыграла еще раз.

"Чувствовала себя отлично. Думаю, выдала отличный бой. Он испытывал трудности, очень зажался. Мне приятно видеть, что парень зажимается, когда я снимаю одну из его подач. Думаю, уровень был отличный. Я сделала много классных ударов. Много перемещалась к сетке. Классные дроп-шоты, Ник. Классная подача. Мне очень понравилось шоу. Думаю… нет, не думаю… я чувствую, что в следующий раз, когда сыграю с ним, уже знаю тактику, сильные и слабые стороны. Это точно будет лучший матч. Я люблю реванш. Люблю бросать себе вызов. Я бы с удовольствием сыграла снова", – сказала Арина Соболенко в интервью на корте.

Арина Соболенко завершила 2025 год на первом месте и второй год подряд была признана "лучшей теннисисткой года" по версии WTA.

Ранее мы писали о том, что Арина Соболенко подарила конфеты своему сопернику.