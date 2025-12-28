Арина Соболенко подарила конфеты своему сопернику
Фото: Instagram/tliveglobal
27 декабря четырехкратная победительница турниров "Большого шлема", лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко подарила сладости финалисту Уимблдона-2022, бывшей 13-й ракетке мира австралийцу Нику Кирьосу, сообщает Zakon.kz.
Она сделала это перед стартом их выставочного матча "Битва полов".
"Спасибо за подарок! С нетерпением жду завтрашнего дня!" – подписал Кирьос фото.
Фото: Instagram/k1ngkyrg1os
Сегодня Соболенко и Кирьос проведут выставочный матч "Битва полов". Встреча состоится в Дубае.
Фото: Instagram/k1ngkyrg1os
На "Битве полов" у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%.
26 декабря первая ракетка Казахстана проиграла второй ракетке мира Иге Швёнтек на выставочном турнире в Китае.
