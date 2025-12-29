Суперкомпьютер почти отдал "Арсеналу" золотые медали текущего сезона в АПЛ

30 декабря в английском футбольном первенстве высшего дивизиона стартуют матчи заключительного 19-го тура. Ряд клубов, включая лидера "Арсенала", закончат игровой отрезок первого круга, сообщает Zakon.kz.

На данный час Суперкомпьютер Opta считает, что "канониры" выиграют АПЛ в сезоне-2025/26 с наибольшей вероятностью 65,63%.

Что касаемо конкурентов, то здесь хорошие шансы есть только у "Ман Сити" (26,32%). А вот у "Астон Виллы" видят небольшие перспективы – 7,33%,

Opta практически не верит, что "Ливерпуль" защитит свой титул – 0,65%. Нереальными кажутся чемпионство в этом сезоне у легендарных клубов, как "Челси" (0,05%) и "Манчестер Юнайтед" ( 0,01%).

Если смотреть на реальные показатели, то здесь дружина Микеля Артеты ныне занимает первое место в турнирной таблице, с активом в 42 очка.

В призовой тройке "пушкарей" уверенно преследуют футболисты "Ман Сити" (40) и "Астон Вилла" (39).

Один из самых интересных поединков 19-го тура в АПЛ состоится в ночь на 31 декабря в Лондоне, где "Арсенал" примет клуб из Бирмингема, который на днях в гостях обыграл "аристократов" (2:1) и продлил свою победную серию до 11-ти матчей.