"Ливерпуль" обогнал "Ман Сити" и стал новым лидером таблицы АПЛ

По итогам ряда игр 6-го тура английского футбольного первенства сменился лидер в высшем дивизионе. Действующий чемпион Англии, "Манчестер Сити" опустился на второе место, пропустив вперед себя "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

28 сентября "горожане" не смогли одолеть на выезде "Ньюкасл" – 1:1. Этой ничьей воспользовался "Ливерпуль", который в гостях переиграл "Вулверхэмптон" – 2:1.

Это победа позволило "красным" выйти на первую строчку в турнирной таблице АПЛ, с активом в 15 очков.





С отставанием в 1 балл идут "Ман Сити" и "Арсенал". "Пушкари" в свою очередь были сильнее "Лестера" –4:2.





Матчи 6-го тура АПЛ завершатся вечером 29 сентября, где одним из интересных поединков намечается противостояние "МЮ" и "Тоттенхэма".

Самым запоминающим моментом текущего тура английского первенства стал матч "Челси" и "Брайтона", где хавбек "аристократов" Коул Палмер оформил исторический покер за 20 минут первого тайма.