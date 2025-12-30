Четыре сборные завоевали путевки в плей-офф Кубка Африки-2025 по футболу

В ночь на 30 декабря на футбольном Кубке африканских наций завершились матчи предварительного раунда в двух подгруппах, по итогам которых четыре команды получили место в 1/8 финала текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Сборная Марокко на правах хозяев Кубка Африки в заключительном третьем туре разгромила представителей Замбии со счетом 3:0, что позволило им набрать семь очков и с первого места в группе A пройти дальше.

Со второй строчки в плей-офф данных состязаний пробилась команда Мали. А вот у футболистов Коморских островов есть еще небольшой шанс с третьего места побороться за выход в следующий раунд соревнований.

Из квартета В дорогу в 1/8 финала КАН-2025 пробили себе сборные Египта и ЮАР.

"Фараоны" гарантировали место в плей-офф еще в прошлом туре, и последний матч групповой стадии против Анголы (0:0) ничего не решал.

А вот команда Уго Броса в решающем туре была сильнее Зимбабве (3:2) и также пробилась в следующий этап. Из этой подгруппы у Анголы есть мизерные перспективы пробиться в 1/8 финала турнира по рейтингу команд, кто занял третьи места.

На днях текущие соревнования чуть не закончились трагедией: вратарь сборной Судана потерял сознание во время матча.