#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Спорт

Четыре сборные завоевали путевки в плей-офф Кубка Африки-2025 по футболу

Футбол Выход Плей-офф КАН, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 10:08 Фото: Instagram/caf_online
В ночь на 30 декабря на футбольном Кубке африканских наций завершились матчи предварительного раунда в двух подгруппах, по итогам которых четыре команды получили место в 1/8 финала текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Сборная Марокко на правах хозяев Кубка Африки в заключительном третьем туре разгромила представителей Замбии со счетом 3:0, что позволило им набрать семь очков и с первого места в группе A пройти дальше.

Со второй строчки в плей-офф данных состязаний пробилась команда Мали. А вот у футболистов Коморских островов есть еще небольшой шанс с третьего места побороться за выход в следующий раунд соревнований.

Из квартета В дорогу в 1/8 финала КАН-2025 пробили себе сборные Египта и ЮАР.

"Фараоны" гарантировали место в плей-офф еще в прошлом туре, и последний матч групповой стадии против Анголы (0:0) ничего не решал.

А вот команда Уго Броса в решающем туре была сильнее Зимбабве (3:2) и также пробилась в следующий этап. Из этой подгруппы у Анголы есть мизерные перспективы пробиться в 1/8 финала турнира по рейтингу команд, кто занял третьи места.

На днях текущие соревнования чуть не закончились трагедией: вратарь сборной Судана потерял сознание во время матча.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Определились все сборные на стадии плей-офф КАН-2024 по футболу
11:02, 25 января 2024
Определились все сборные на стадии плей-офф КАН-2024 по футболу
Первые две сборные вышли в плей-офф Кубка африканских наций по футболу
11:38, 22 января 2024
Первые две сборные вышли в плей-офф Кубка африканских наций по футболу
Четыре команды гарантировали себе выход в плей-офф КЧМ-2025 по футболу
15:44, 23 июня 2025
Четыре команды гарантировали себе выход в плей-офф КЧМ-2025 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: