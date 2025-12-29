Вратарь сборной Судана на грани смерти добыл победу на Кубке Африки-2025

На Кубке африканских наций по футболу, который в эти дни проходит в Марокко, произошел несчастный случай. Голкипер сборной Судана Монгед Абузаид потерял сознание во время матча с Экваториальной Гвинеей и упал в своей штрафной площади, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Besoccer, 29-летнему вратарю стало плохо в середине первого тайма из-за падения уровня сахара в крови.

После вмешательства врачей Абузаид смог продолжить игру и помочь своей сборной обыграть соперника со счетом 1:0.

Суданцы радовались автоголу в исполнении защитника Сауля Коко на 74-й минуте. К тому же это была их первая победа в данном турнире более чем за десять лет.

Благодаря этому результату подопечные Джеймса Квези Аппиа сохранили шансы на выход в плей-офф из группы E.

Пока из этого квартета практически обеспечила себе выход в дальнейшую стадию КАН-2025 сборная Алжира, одержавшая накануне вторую победу подряд.

Ранее "Лисы пустыни" с помощью представителей семейства Зидан разгромили Судан на старте данных состязаний.

