Определились еще четыре участника плей-офф Кубка Африки-2025 по футболу

На проходящем в эти дни Кубке африканских наций по футболу завершились поединки предварительной стадии в подгруппах C и D. По исходу этих матчей четыре сборные получили путевки в 1/8 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Из группы C в плей-офф текущих соревнований пробились футболисты Нигерии и Туниса, которые набрали девять и четыре очка, соответственно.

Подгруппа D делегировала в следующий раунд турнира представителей Сенегала и ДР Конго, накопивших одинаковые семь баллов.

Теперь в 1/8 финала КАН-2025 сборная Туниса сразится с Мали, а команда ДР Конго померится силами с Алжиром.

Днем ранее стали известны лучшие футбольные дружины в квартетах A и В.

Вечером 31 декабря завершатся все матчи предварительного раунда в группах Е и F.