Самые незабываемые и яркие события казахстанского спорта в 2025 году

Уходящий год для казахстанского спорта был богат на различные события и рекорды, которые уже вошли в историю страны. Болельщиков радовали не только отдельные спортсмены, но и целые команды, сообщает Zakon.kz.

Футбол

Несомненно, 2025 год в памяти у казахстанцев останется фантастическим взлетом алматинского футбольного клуба "Кайрат", который совершил нереальный проход с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА и до его общего этапа.

Первую мегасенсацию чемпион Казахстана сотворил в ночь на 27 августа на родном Центральном стадионе в Алматы, когда в финале плей-офф отбора данного турнира по пенальти обыграл легендарный "Селтик" со счетом 3:2.

Народным героем того памятного поединка стал голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде.

Благодаря проходу в основной раунд Лиги чемпионов затем наш клуб получил возможность сыграть против самого титулованного клуба мира – мадридского "Реала".

Ну и, конечно, нынешние достижения команды Рафаэля Уразбахтина были бы невозможны без 17-летнего таланта Дастана Сатпаева, который вначале получил контракт со знаменитым английским клубом "Челси".

Затем цена на молодого нападающего взлетела почти в несколько раз, и сейчас его оценивают в 3 млн евро на футбольном рынке, что делает его самым дорогим футболистом страны. Воспитанник "Кайрата" весь год доказывал свою ценность, забивая нужные мячи в различных турнирах, и при этом неоднократно переписывал историю УЕФА.

Теннис

Безусловно, в прошедшем сезоне также нельзя не отметить успехи лучшей теннисистки страны Елены Рыбакиной, которая впервые выиграла Итоговый турнир года с рекордными призовыми и вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Не отстал от своей коллеги и лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, став победителем четырех турниров ATP, что позволило ему стать 11-й ракеткой планеты.

Говоря о теннисе, нужно отметить прорыв молодых дарований Амира Омарханова и Зангара Нурланулы. Первый завоевал дебютный титул на профессиональном уровне ITF, а второй дошел до полуфинала US Open среди юниоров.

Что касается зимних видов спорта, то у нас также появилось немало достойных результатов и героев, которыми восхищается страна. В китайском Харбине на IХ зимних Азиатских играх казахстанские спортсмены завоевали 20 наград.

Динмухаммед Райымкулов добыл историческое "золото" на юниорском ЧМ-2025 во фристайл-акробатике. Анастасия Городко стала двукратной чемпионкой Универсиады в Турине.

Фигурное катание

На чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне (США) наш Михаил Шайдоров стал обладателем серебряной медали среди мужчин. Он же спустя полгода выиграл историческую медаль на Гран-при в американском Лейк-Плэсиде.

Старается не отставать от алматинца и лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина, которая уже сверкает на подиумах различных Гран-при, тем самым улучшая свои показатели в мировом рейтинге ISU.

Отмечая достижения казахстанского спорта в уходящем году, нельзя также не остановиться на следующих фактах:

2 мая алматинский "Кайрат" вышел на заключительный матч "Финала четырех" Лиги чемпионов УЕФА по футзалу во французском Ле-Мане.

21-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева на супертурнире Sharjah Masters-2025 в ОАЭ выполнила норму международного гроссмейстера.

на супертурнире Sharjah Masters-2025 в ОАЭ выполнила норму международного гроссмейстера. В Ливерпуле (Великобритания) на чемпионате мира по боксу сборная Казахстана завоевала 10 медалей, семь из которых стали золотыми.

ФК "Елимай" награжден исторической путевкой в Лигу конференций УЕФА на будущий сезон.

Геннадий Головкин стал первым казахстанцем, которого включили в Международный зал славы бокса.

Не менее урожайным на медали для казахстанского спорта был и 2024 год, который прошел под знаком парижской Олимпиады.